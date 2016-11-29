Транспортні контейнери та балкони: в соцмережах показали своє бачення нового театру на Подолі (фотопідбірка)

Другу добу в українських соцмережах не вщухають суперечки з приводу фасаду нового театру на Андріївському узвозі в Києві, що відкрився 29 листопада. Більшість українців обурив вигляд нової будівлі в історичній частині міста.

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Користувачі соцмереж одразу ж охрестили будівлю "крематорієм".

Звісно, це породило чимало фотожаб на будівлю, що з'явилося на столичному Подолі.