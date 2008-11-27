Нафта подорожчала до 54 доларів

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 26 листопада 2008р. на провідних нафтових біржах помітно підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:

у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude 53,92 (+3,57) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 54,44 (+3,67) дол./бар.

Зростання нафтових котирувань технічно обумовлене скороченням відкритих коротких позицій напередодні майбутнього неробочого святкового дня в США. 27 листопада американці відзначають День подяки. З цієї причини торгівля нафтовими ф`ючерсами на NYMEX проводитися не буде. Проте в електронній торговій системі CME GLOBEX операції здійснюватимуться відповідно до встановленого порядку.

Крім того, підтримку нафтовим ф`ючерсам надали очікування збереження стабільного попиту на енергоносії в Китаї. ЦБ Китаю оголосив про пониження з 27 листопада ц.р. основних облікових ставок, що повинно стимулювати зростання економіки країни. Так, кредитна ставка буде понижена на 1,08 процентного пункту - з 6,66% до 5,58%, а річна депозитна ставка також буде знижена на 1,08 процентного пункту - з 3,6% до 2,52%.

Покупки нафтових ф`ючерсів забезпечував також долар, що помітно подешевшав з початку поточного тижня. Так, Dollar Index (spot), що відбиває зміни курсу американського долара щодо корзини шести провідних світових валют, за останні два дні впав на 3,7% і опустився до свого місячного мінімуму.

РБК