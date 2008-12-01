На Закарпатті зійшла перша цієї зими снігова лавина

Вночі 1 грудня у Воловецькому районі Закарпатської області з гори Великий Верх поблизу села Оса зійшла перша цієї зими снігова лавина.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив начальник Центру пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав БАБ’ЯК.

За його словами, об’єм мокрого снігу, який зійшов, становить близько 80 кубічних метрів.

«Інцидент стався на південно-західному схилі гори на висоті близько 1300 метрів. Сама гора має висоту 1598 м над рівнем моря», - зазначив Я.БАБ’ЯК.

Рятувальник також повідомив, що травмованих та загиблих внаслідок сходу лавини не виявлено, загрози населенню та об’єктам життєзабезпечення, автодорогам та залізниці немає.

«Проте з огляду на те, що загроза сходження лавин в Закарпатті існує постійно, Головне управління МНС України в Закарпатській області звертається до відпочивальників та туристів бути вкрай обачними та дотримуватися правил особистої безпеки, користуватися маркованими трасами та проходити обов’язкову реєстрацію в аварійно-рятувальних пунктах», - зауважив Я.БАБ’ЯК.