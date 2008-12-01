На приватний сектор чекає хвиля дефолтів

На приватний сектор, який одержує доходи у гривні, а боргові зобов`язання несе в іноземній валюті, за гривні, що падає, чекає хвиля дефолтів.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив старший аналітик інвестиційної групи «Сократ» Сергій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ.

За його словами, суть проблеми полягає в тому, що протягом останніх трьох років Україна активно залучала іноземне фінансування, внаслідок чого в приватному секторі накопичився істотний борг в іноземній валюті. «Ймовірно, девальвація гривні позитивно позначиться на торговому балансі країни і на фінансовому стані експортерів. Ймовірно, великі банки, сподіваючись на накопичені валютні кошти і підтримку НБУ, також зможуть вистояти девальвацію гривні. Проте українці, що одержували кредити за курсом 5,05, зараз змушені обслуговувати їх за курсом 7,45, що майже на 50% більше», – зазначив С.НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ.

За його словами, цю ситуацію посилює і загальноекономічний спад у країні, падіння корпоративних доходів, зниження зарплат і зростання безробіття. Замороженою проблемою залишаються і термінові депозити в гривні. На думку аналітика, у разі скасування НБУ мораторію на зняття депозитів багато з цих грошей піде на придбання валюти, що знов послабить гривню.