По стопах старшого колеги: 24-річний прокурор записав на бабусю Porsche Cayenne

Про це свідчить декларація прокурора за 2015 рік, внесена у реєстр НАЗК, пише сайт "Наші гроші". За підрахунками журналістів, ринкова вартість задекларованого майна 24-річного прокурора може становити приблизно $500 тис.

Квартиру площею 132 «квадрати» неподалік Оболонської набережної на столичному проспекті Героїв Сталінграду прокурор купив у 2011 році, тоді ж, як закінчив виш. Зараз такі продають за $400 тис. У декларації прокурор написав, що купив житло за 671 тис. грн., що відповідало $84 тис за тодішнім курсом.

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Михайлик декларує, що на кінець 2015 року тримав готівкою $40 тис.

Батьки Михайлика донедавна були держслужбовцями. Батько - генерал-майор Олександр Михайлик - з 2010 по 2014 керував міліцією Чернігівщини. Мати, Олена Михайлик, раніше очолювала управління обслуговування платників податків ГУ Міндоходів у Чернігівській області. Минулого року зареєструвалася фізичною особою-підприємцем, займається роздрібною торгівлею.

Батько молодого прокурора родом із Луганської області. Володіє 20 сотками у селі Раївка на Луганщині, поблизу місцевого лісу, що належить Луганському лісомисливському господарству.

На землі Михайлика розташований великий гарний маєток із господарськими спорудами та виходом до річки Сіверський Донець. Документи на частину землі Михайлик-старший отримав, будучи на посаді замначальника чернігівської міліції.

Зараз село Раївка контролюється так званою "ЛНР". В соцмережах Дмитро Михайлик розміщує фото звіти своїх відвідин Раївки, коли село вже контролювалося терористами.

Родина Михайликів також має багато дорогого транспорту.

Прокурор Дмитро Михайлик минулого року купив Toyota Camry 2013 року. Вартість на вживаних авто цієї моделі становить понад $20 тис. Ще зареєстрував катер Buster XXL 2012 р.в., придбаний того ж року. В декларації прокурор вказує купівельну ціну у 125 тис. грн, однак на вторинному ринку навіть старіші моделі коштують значно дорожче. Наприклад, катер 2009 року сьогодні оцінюють у півмільйона гривень.

На 67-річну бабусю Любов Михайлик записаний Porsche Cayenne 2013 року випуску, куплений у 2014 році. Зараз ціна таких автівок сягає $65 тис.

На матір прокурора Олену Михайлик записаний LEXUS RX 350 2012 року, який зараз може коштувати $46 тис. Купила автівку жінка у 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко у листопаді виніс догану заступнику начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитру Сусу за те, що останній не вказав у е-декларації елітний автомобіль - Audi Q7 вартістю понад 900 000 грн, на якому їздив прокурор, за документами належало його 85-річній бабусі.