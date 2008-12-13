На полі Полтавської битви відновили «Могилу російських воїнів»

На полі Полтавської битви відновили архітектурний комплекс «Могила російських воїнів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської обласної державної адміністрації.

За даними ОДА, реконструкція почалася в травні 2008 року. «Під час реконструкції історичну пам`ятку майже повністю розібрали та зібрали знову. Тепер на пам`ятнику відреставровано майже кожен елемент. На жаль, час знищив рельєфне зображення герба Петра І, встановленого на пам`ятнику до 200-річчя Полтавської битви, тому полтавські фахівці за фотографіями відновили його. Разом з реконструкцією пам`ятника здійснено роботи з упорядкування території», - сказав представник прес-служби.

Як повідомлялося, 2009 року в Полтаві відбудуться заходи, присвячені 300-річчю Полтавської битви.

*** Полтавська битва - один з вирішальних епізодів Північної війни, що відбувся 27 червня (8 липня) 1709 року. У ній брали участь російська армія Петра I та шведська армія Карла XII.

За історичними відомостями, одразу після Полтавської битви Петро I наказав зробити дві поховання: одне для загиблих офіцерів і одне для російських солдатів, над могилою насипали великий пагорб.

За легендою, Петро I власноруч встановив на вершині пагорба дерев`яний хрест.

1894 року на місці могили було споруджено монумент у вигляді хреста світло-сірого граніту заввишки 7,5 метри на постаменті та з написом про поховання 1345 російських солдатів і офіцерів.

Після 1894 року гранітний хрест почав просідати, і 1906 року довелося відкрити могилу, щоб зміцнити фундамент і побудувати на ньому новий монумент у вигляді могильного кургану з церквою Святого Петра і Павла всередині.

Будівництво закінчили 1909 року до 200-річчя Полтавської битви.