Розстріл Майдану: слідство надало докази провини "беркутівця" у смерті активіста Вараниці

Як передає кореспондент УНІАН, в залі суду було досліджено дані судово-медичної експертизи, і суду були надані докази стосовно часу, місця і способу вбивства потерпілого. Було встановлено, що він отримав смертельне вогнепальне поранення від зброї, що була на озброєнні спецроти «Беркут».

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Як повідомив після завершення судового засідання прокурор Яніс Сімонов, слідство встановило, що потерпілого Вараницю застрелив один з екс-«беркутівців», який наразі переховується від слідства і знаходиться в розшуку.

«Ми не можемо сказати, що цей потерпілий загинув через когось із цих п'ятьох, але звернули увагу суду, що куля була випущена із автомата іншого співробітника спецроти «Беркут», який зараз оголошений у розшук, і тому я зараз не можу назвати його прізвище», - сказав він.

Крім того, слід зауважити, що сьогодні на засіданні адвокати екс-«беркутівців» вкотре заявили, що у слідства нібито немає доказів, що хтось із п'яти їхніх підзахисних стріляв по учасниках Майдану. Водночас вони стверджували, що учасники Майдану, які піднімались по вулиці Інститутській в бік виходу з метро «Хрещатик», становили загрозу для правоохоронців. На що головуючий у справі суддя Сергій Дячук, показавши фотографію з матеріалів справи, на якій декілька майданівців ховаються за деревом, при чому один з них вже не живий, зазначив, що не можна говорити не те, що про наступ, але й про рух в бік правоохоронців людей, зображених на фото.

Також після завершення судового засідання один з адвокатів екс-«беркутівців» Олександр Горошинський заявив журналістам, що не виключає того, що на відповідному етапі судового слідства вони можуть дати покази на колишніх своїх колег, які стріляли по майданівцях, оскільки вони наполягають, що не стріляли в учасників Майдану.

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«Підзахисні можуть давати покази в кримінальному провадженні. І якщо хтось із обвинувачуваних вкаже на якісь конкретні прізвища, то суд надасть оцінку цим показам, і якщо вони будуть викривальними, то відносно особи, яку будуть викривати, суд може використати ці покази, але вже в іншому судовому процесі», - сказав Горошинський.

Також він додав, що покази підзахисних прозвучать лише на відповідному етапі судового слідства — допиті обвинувачуваних.

Наступне судове засідання у справі екс-«беркутівців» розпочнеться об 11.30 24 січня.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України в 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка і Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.