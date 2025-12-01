"Перемоги", які щодня оголошують у Міноборони РФ, не мають нічого спільного з реальністю.

Російське Міністерство оборони видало нову порцію брехні щодо успіхів окупаційних військ на фронті в Україні. Зокрема, там стверджують, що нібито захопили Клинове на Донеччині.

Ці заяви не відповідають дійсності, наголошують в 11 армійському корпусі Сухопутних військ Збройних сил України. Зазначається, що такі вкиди є регулярною практикою для російської пропаганди, і зʼявляються з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У ЗСУ звернули увагу на "прокол" у російській брехні:

Відео дня

"За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б "просунутися", по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає. Так само не відповідає дійсності і інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Подібні "звіти" російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація на цьому напрямку під контролем Сил оборони України. Глибоких проривів української оборони на цих ділянках немає.

Українські захисники виконують поставлені завдання і завдають противнику втрат – як у живій силі, так і в техніці. Натомість "перемоги", які щодня оголошують у Міноборони РФ, не мають нічого спільного з реальністю.

Варто зауважити, що на сайті проєкту DeepState, населені пункти Клинове та Віролюбівка перебувають за межами контрольованої ворогом території та навіть "сірої зони".

Війна в Україні

DeepState розповідає, що ситуація в районі Покровська та Мирнограда є критичною. Ворог не полишає спроб захопити ці міста, але битва триває. Зазначається, що найбільше присутність російських військ фіксується у північній та центральній частинах Покровська.

Тим часом Командування Сил спеціальних операцій повідомило про ураження "жирної" цілі в окупованому Криму. Мова про територію в районі Чауди, звідки окупанти запускають "Шахеди" для атак по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: