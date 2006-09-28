Горілка в Україні подорожчає

Концерн «Укрспирт» звернувся з листом до керівників лікеро-горілчаних заводів із тим, щоб на 4-й квартал поточного року переписати договори із спиртовими заводами на отримання спирту у зв`язку з переглядом його ціни.

Як повідомив кореспонденту УНІАН президент асоціації «Союз оптовиків і виробників алкоголю і тютюну - СОВАТ» Вячеслав СОКЕРЧАК, «Укрспирт» має намір переглянути ціну на спирт, передбачену договором на 4-й квартал поточного року, який підписувався на початку цього року.

За словами В.СОКЕРЧАКА, деякі спиртові заводи вважають, що ціна на спирт повинна бути на 4-5 грн. вище за ту, що передбачена договором, при цьому він підкреслив, що немає ніяких розрахунків, на скільки й чому необхідно підвищувати ціну. «Починається те, що було минулого року», - запевнив В.СОКЕРЧАК.

При цьому він повідомив, що асоціація «СОВАТ» звернулася в Антимонопольний комітет України з тим, щоб АМК розглянув дану ситуацію на предмет монопольного становища.

Як повідомляв УНІАН, раніше АМК зобов`язав держконцерн «Укрспирт» відкликати листи, якими концерн рекомендував своїм підприємствам реалізовувати спирт за новими, завищеними, цінами.

Концерн «Укрспирт» рекомендував спиртовим заводам з 1 жовтня 2005 року підвищити ціну на спирт для поставок на внутрішній ринок.

Концерн «Укрспирт» створено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №701 від 29 червня 1996 р. «Про вдосконалення управління підприємствами спиртової та лікеро-горілчаної промисловості». До нього входять 8 обласних державних об`єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, 85 підприємств із державною формою власності й 23 асоційовані члени з різними формами власності (всі вітчизняні спиртові заводи, за винятком трьох).

В Україні в 2005 році обсяг виробництва спирту зріс на 25,6% - до 29,9 тис. дал. За інформацією Концерну, в 2006 році прогнозується зростання виробництва спирту, за попередніми даними, буде вироблено понад 30 тис. дал. Збільшення виробництва прогнозується частково за рахунок збільшення внутрішнього споживання й основне збільшення – за рахунок зростання експортних поставок.