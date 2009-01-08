Київенерго переходить на використання аварійних запасів мазуту

АК «Київенерго» вимушена перейти на використання аварійного запасу мазуту для роботи станцій через двократне зниження тиску газу на київських ТЕЦ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, такі заходи дадуть змогу утримати мінімальний рівень опалення для мешканців столиці та зберегти від руйнування обладнання ТЕЦ.

В «Київенерго» наголошують, що при існуючому низькому рівні тиску газу, мазуту вистачить у ТЕЦ-5 на 4 доби, у ТЕЦ-6 на 10 діб. При подальшому зниженні тиску газу ці терміни можуть бути скорочені.

У компанії запевняють, що керівництво «Київенерго» працює у надзвичайному режимі з метою якнайшвидше вирішити проблему нормативної роботи ТЕЦ та веде переговори з усіма зацікавленими сторонами.

В компанії повідомляють, що 6 січня о 00.44 газопостачальні підприємства скоротили постачання природного газу на ТЕЦ АК «Київенерго», посилаючись на відсутність виділених обсягів на січень. При цьому споживання газу на ТЕЦ-5 скоротилося до 151 тис. м3/год при тиску 3,5 кгс/см2, на ТЕЦ-6 – до 125 тис. м3/год з тиском 2,1 кгс/см2. О 17.50 постачання газу скоротилося вже до 146 тис. м3/год на ТЕЦ-5 та до 117 тис. м3/год на ТЕЦ-6. З метою запобігання аварійних режимів АК «Київенерго» розпочала використання мазуту в обсягах 20 т/год на кожній ТЕЦ. О 20.35 постачання газу скоротилося до 138 тис. м3/год на ТЕЦ-5 та до 110 тис. м3/год на ТЕЦ-6.

7 січня о 08.44 розпочався черговий етап скорочення обсягів природного газу: до 127 тис. м3/год на ТЕЦ-5 та до 98 тис. м3/год на ТЕЦ-6. Використання мазуту, як резервного палива, сягнуло 27 т/год на кожній ТЕЦ. О 09.58 обсяги газу на ТЕЦ зменшилися до 83 тис. м3/год. Температуру теплоносія на рівні 64° С на ТЕЦ-5 та 68° С на ТЕЦ-6 вдається підтримувати за рахунок використання мазуту, запаси якого призначені для надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2008 р. АК “Київенерго” була вимушена припинити гаряче водопостачання адміністративних будівель, житлових будинків зони теплопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 через зниження поставок газу ДК “Газ України”, перед якою компанія мала багатомільйонний борг за газ.

У компанії зазначили, що до таких кроків призвела відсутність грошових надходжень від КМДА на компенсацію різниці між економічно обгрунтованими витратами на виробництво й тарифом на теплову енергію.

Вранці 14 грудня "Київенерго" відновило гаряче водопостачання, оскільки ДК "Газ України" підвищила тиск газу на київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Як запевняли в КМДА, станом на 25 грудня 2008 р. з міського бюджету профінансовано теплопостачальним підприємствам субвенцію на суму 394,813 млн. грн. Ця сума призначена для відшкодування втрат, пов’язаних з реалізацією теплової енергії для населення за тарифами, нижчими, ніж економічно обґрунтовані витрати на її виробництво, транспортування та постачання.

Як зазначалося в повідомленні КМДА, енергокомпанії міста майже повністю – на 89,2% – розрахувалися за спожитий протягом 11 місяців 2008 року природний газ.

3 січня 2009 року глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявив, що борг “Київенерго” у сумі приблизно 800 млн. грн. залишається непогашеним, проте й цій організації подача газу не обмежується.