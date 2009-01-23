З 27 січня Київ може лишитися без води

Акціонерна компанія "Київенерго" офіційним листом попередила керівництво ВАТ АК "Київводоконал" про припинення електропостачання з 10.00 27 січня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АК "Київенерго".

Компанія окремо зазначила, що згідно з п.7.15 "Правил користування електричною енергією", після одержання повідомлення про відключення споживач зобов’язаний ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, негативним екологічним та іншим наслідкам.

"У відносинах із “Київводоканалом” ми переходимо від "дружніх діалогів" до конкретних дій. Якщо з боку керівництва “Київводоканалу” не буде вжито заходів щодо стовідсоткового погашення заборгованості за спожиту електрику, то ми почнемо обмежувати подачу електричної енергії підприємству вже з 10.00 27 січня", - заявив комерційний директор АК "Київенерго" Сергій ЧЕХ, коментуючи ситуацію.

За даними “Київенерго”, борг ВАТ "АК "Київводоканалу" на кінець 2008 року становив 412, 392 млн. грн. За перші тижні нового року компанією спожито електроенергії на загальну суму 19 млн. грн., при цьому сплачено лише 1 млн. грн., що становить 5%.

В “Київенерго” також повідомили, що про свої наміри обмежити ВАТ "АК "Київводоканал" компанія в офіційний спосіб поінформувала Київську міську державну адміністрацію та інші керівні та контролюючі органи міста та держави.

В прес-службі компанії також зазначили, що через неповну сплату за придбану в ДП "Енергоринок" електроенергію Національна комісія регулювання електроенергетики України застосувала до "Київенерго" фінансові санкції, відповідно до яких компанія, починаючи з 24 грудня 2008 року, втратила 9,9 млн. грн.

"Неповні розрахунки можуть у подальшому привести до зменшення лімітів електроенергії для столиці. Як наслідок, можливі масові обмеження та відключення споживачів міста, в тому числі і тих, які своєчасно та у повному обсязі сплачують за спожиту електричну енергію. Тому “Київенерго” не має можливості дарувати електроенергію тим, хто систематично не хоче або неспроможний вирішувати питання зі сплатою заборгованостей", - підкреслив С.ЧЕХ.

АК "Київенерго" закликає всіх боржників вжити термінових заходів зі сплати заборгованостей за електроспоживання. “Ігнорування платіжної дисципліни призведе до крайніх, але цілком законних методів з боку “Київенерго” – обмеження електропостачання боржникам”, - попередили енергетики.

В компанії підкреслили, що законодавчі акти України вимагають від енергетичних компаній, зокрема АК "Київенерго", обмежувати постачання електричної енергії боржникам. Відповідальність за наслідки покладається на господарюючий суб’єкт, який допустив виникнення заборгованості.