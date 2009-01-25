У Лас Вегасі вибрали найкрасивішу дівчину Америки (фото)

У Лас Вегасі (штат Невада) завершився 88-й щорічний конкурс краси "Міс Америка". Переможницею в нинішньому році стала представниця штату Індіана, 22-річна Кейті Стем, студентка відділення телевізійної журналістики місцевого університету, повідомляє РІА “Новости”.

Вона отримала титул королеви краси, корону і 50 тисяч доларів на оплату навчання в коледжі. Крім того, протягом року дівчина братиме участь в різних доброчинних і громадських акціях.

Симпатії аудиторії конкурсу явно співпали з остаточною думкою жюрі - Стем була однією з чотирьох конкурсанток, за вихід яких у фінал проголосували телеглядачі. Всього фіналісток було п`ятнадцять: одинадцять з них визначили судді, серед яких, - актриса Лора Белл Банді, "Міс Америка" 1999 року Ніколь Джонсон, відомий дизайнер зачісок Кен Пейвс і плавець-олімпієць Каллен Джонс.

На думку одного з університетських викладачів міс Стем, Скотта Екера (Scott Uecker), окрім краси і лідерських якостей у нової американської королеви краси є рідкісні таланти телеведучої, репортера, інтерв`юєра і телесценариста. "Іноді зустрічаються студенти, про яких хочеться сказати: "Одного разу ми працюватимемо на нього". Кейті якраз з таких" - заявив він в інтерв`ю університетській газеті.

На жюрі "Міс Америки" також справили враження вокальні дані міс Стем - під час так званого конкурсу талантів вона виконала композицію "Хресний шлях" з фільму "Пристрасті Христові". Затьмарити конкуренток в цьому змаганні було нелегко - так, одна з них, "Міс Каліфорнія", колишня "Міс Голлівуд", професійна балерина Джекі Гейст, виступила з легендарним балетним номером "Вмираючий лебідь", а інша - представниця штату Теннессі - виконала оперну арію італійською мовою.

У конкурсі купальних костюмів Стем дефілювала сценою в чорному бікіні, крім того, вона продемонструвала глядачам білу мереживну вечірню сукню.

За словами Стем, після завершення навчання в університеті, їй хотілося б стати ведучою телевізійних новин.

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