У виборах патріарха РПЦ вирішальну роль може зіграти «український чинник»?

У виборах патріарха Російської православної церкви вирішальну роль може зіграти "український чинник". Про це пише російська газета «Коммерсантъ» від 26 січня 2009 р.

«Суттєвим під час перерозподілу голосів решти кандидатів, вважають у РПЦ, стане "український чинник". Кількість делегатів від Української православної церкви трохи менше третини загальної кількості членів помісного собору. А самі кандидати від УПЦ - митрополити Київський Володимир і Чернівецький Онуфрій - вчора набрали лише по 10 голосів. За голоси українських делегатів і може розгорнутися боротьба фаворитів виборчих перегонів. Причому переговори, найімовірніше, стануть кулуарними: Архієрейський собор зробив сьогоднішній день вихідним, по суті, звільнивши його для передсоборних консультацій», - наголошується в статті.

Крім того, помісний собор має право додати кандидатів до остаточного переліку (для цього їм потрібно буде набрати більше половини голосів вибірників). За інформацією з апарату РПЦ, четвертим кандидатом на патріарший престол стане саме український єпископ. Якщо ним стане авторитетний в Україні митрополит Онуфрій, беззастережна перемога місцеблюстителя - митрополита Смоленського та Калінінградского Кирила - буде менш очевидною.

«Іншими словами, церковні аналітики вважають, що вибори патріарха не обійдуться одним туром. Причому можливий не тільки другий, а й третій тур», - сказано в статті.

Однак у церкві все-таки вважають, що перемога місцеблюстителя, по суті, визначена наперед. Так, навіть якщо він не отримає "українських" голосів, а частина голосів, відданих за інших кандидатів, які не увійшли до трійки, дістанеться митрополитам Клименту або Філарету, остаточного підсумку виборів, хай і не з таким очевидним відривом, це вже не змінить.

"Найімовірніше, нинішній результат збережеться і на фініші", - вважає отець Володимир ВІГІЛЯНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 січня, Архієрейський собор Російської православної церкви обрав таємним голосуванням трьох кандидатів на пост патріарха РПЦ. Митрополит Смоленський і Калінінградський Кирило здобув найбільшу кількість голосів – 97. Митрополит Калузький Климент – 32, а Митрополит Мінський і всієї Білорусі Філарет – 16 голосів.

Серед решти кандидатів – митрополит Коломенський Ювеналій, який отримав 13 голосів, митрополит Київський і всієї України Володимир – 10 голосів, митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій – 10, митрополит Воронезький і Борисоглібський Сергій – 7, митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир – 4, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел – 3 голоси.

Перші три кандидатури розгляне Помісний собор. У Соборі беруть участь усі архієреї РПЦ, яких налічується понад 200, зокрема кілька десятків ієрархів, які управляють російськими парафіями за кордоном.

Кандидат на патріарший престол має бути старший 40 років, мати вищу церковну освіту та досвід єпархіального управління.

Слідом за Архієрейським собором 27-29 січня відбудеться Помісний собор з участю делегатів від кліру, ченців і мирян, який уже назве ім`я нового предстоятеля церкви. 1 лютого відбудеться божественна літургія з чином інтронізації новообраного предстоятеля.

15-й предстоятель РПЦ Алексій ІІ помер 5 грудня 2008 року у віці 79 років, на 19-у році первосвятительського служіння.