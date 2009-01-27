У Києві пасажир накинувся з ножем на таксиста

Сьогодні вранці у Києві пасажир таксі скоїв напад на водія, завдавши йому декілька ударів ножем у шию та по руках.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Подільського райуправління міліції столиці по зв’язках з громадськістю Олександр РАДКЕВИЧ, інцидент стався близько 4-ї години ранку.

За наявною на даний момент інформацією, водій «Таксі плюс» взяв пасажира біля автостанції “Полісся” в районі площі Тараса Шевченка. Після нападу пасажир втік з автомобіля, а водій таксі зміг доїхати до проспекту Правди і викликати по рації допомогу.

Потерпілий знаходиться у реанімації. Про причини та обставини інциденту він повністю не зміг повідомити співробітникам міліції та “швидкої”, оскільки знепритомнів.

У зв’язку з цим столична міліція звертається до всіх, хто міг бути свідком та бачив пасажира, що сідав на згаданій автостанції у таксі “Део-Ланос” сірого кольору, повідомити за номером 02.