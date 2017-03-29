Росіяни висловились щодо визнання "ЛНР" і "ДНР": третина проти втручання Кремля у конфлікт на Донбасі

У Росії провели опитування серед росіян щодо їхнього ставлення до «ЛНР» та «ДНР». Відповідне опитування провів Всеросійського центру вивчення громадської думки, пишуть РИА Новости.

Зокрема, кожен четвертий росіянин вважає, що Москва має визнати «незалежність» «ЛНР/ДНР», ще 24 % виступають за їх приєднання до РФ. При цьому 30 % опитаних вважають, що Москва не має втручатися в конфлікт на Сході України.

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У той же час 9% опитаних виступають за допомогу "ЛНР і ДНР" в "розширенні автономії" в складі України, 8% не змогли відповісти.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Росії заявили, що питання про визнання «ЛНР» і «ДНР» не стоїть взагалі. Про це заявив член Радбезу РФ та голова Вищої ради партії «Единая Россия» Борис Гризлов. При цьому він також заявив, що визнання «паспортів ЛНР і ДНР» тимчасове.

"Характер визнання паспортів ЛНР і ДНР теж тимчасовий, офіційно скажу як є - до виконання Мінських угод. Тобто це правильний крок, але дипломатичний. В даний момент, скажімо так, питання про визнання ДНР і ЛНР не стоїть. Ми намагаємося працювати по Мінських угодах ", - сказав Гризлов.