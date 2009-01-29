Курс долара в обмінниках Києва

Станом на 29 січня середній курс купівлі долара в Києві подешевшав на 0,6%, продажу – на 1%, у порівнянні з 28 січня. Середній курс американської валюти на сьогодні становить 7,97/8,15 грн.

Про це повідомляє.Finance.ua . Середній курс купівлі долара США і Україні на сьогодні, в порівнянні з 28 січня, знизився на 0,5% і склав 7,95 грн., продажу – на 0,1% - до 8,16 грн.

Вартість покупки євро в Києві сьогодні зменшилася на 1,8%, в порівнянні з 28 січня, середня вартість склала 10,42 грн., продажу – на 2,34% - до 10,92 грн.

Офіційний курс долара США на сьогодні не змінився і становить 7,70 грн., євро – 10,2102 грн.