Медведько каже, що Зварич пропав

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що на даний момент не встановлено місцезнаходження колишнього судді Ігоря ЗВАРИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що І.ЗВАРИЧ оголошений у розшук, однак на цей час його місцезнаходження залишається невідомим.

Як повідомляв УНІАН 2 грудня 2008 року проти тоді ще голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуку в робочому кабінеті та на квартирі І.ЗВАРИЧА працівники СБУ вилучили 1 млн. дол. та 2 млн. грн.

Місце перебування І.ЗВАРИЧА наразі невідоме. 12 грудня І.ЗВАРИЧА оголосили в розшук, 18 грудня Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

Разом з тим 17 січня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що МВС має певну інформацію, що І.ЗВАРИЧ може перебувати у Києві.

«…МВС має орієнтовні дані про місцезнаходження пана ЗВАРИЧА у столиці нашої країни… Я скажу більше - під депутатським прикриттям», - сказав тоді Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, він зауважив, що певні чутки, які були розповсюджені окремими ЗМІ про начебто смерть ЗВАРИЧА, є спробою «замести сліди».