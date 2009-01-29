У Києві встановлять пам’ятник Шандору Петефі

Навесні на вулиці Воровського у Києві встановлять пам’ятник угорському поету Шандору Петефі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступник голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, відкриття заплановане на 15 березня за участю мера Будапешта Габора ДЕМСКІ.

«Ідея встановлення в Києві пам’ятника Шандору Петефі народилася у грудні 2007 року під час зустрічі Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з мером Будапешта Г.ДЕМСКІ. Місце для пам’ятника обирала угорська сторона, так само, як ми обирали місце для встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку в Будапешті. Вирішили встановити пам’ятник на бульварній частині вулиці Воровського, між будинками № 8 та 11», – повідомив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він додав, що пам’ятник було виготовлено коштом угорської сторони і незабаром його буде транспортовано до Києва. Столична влада бере на себе безпосередньо встановлення та благоустрій території біля пам’ятника.

Шандор Петефі (справж. ім`я Олександр Петрович, 1823-1849) - національний поет Угорщини, революційний демократ, один з керівників Революції 1848-1849 рр.