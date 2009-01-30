Тимошенко дала завдання Пинзенику
«Кредити одержуватимуть покупці»
Міністерство фінансів України найближчим часом має розробити єдиний для всіх регіонів порядок придбання житла за бюджетні кошти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на першому засіданні Антикризової ради з питань стабілізації будівельної галузі.
«Міністерство фінансів має розробити єдиний порядок придбання житла за кошти державного бюджету, який би кореспондувався з нашими рішеннями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр нагадала, що під час попередньої наради з питань подолання кризових явищ в будівельній галузі уряд доручив Міністерству регіональної політики і будівництва підготувати до наступної сесії Верховної Ради всі необхідні законодавчі акти, які необхідно терміново ухвалити для підтримки будівельної галузі.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, основна підтримка буде спрямована на завершення об`єктів, ступінь готовності яких становить не менш як 70%. При цьому прем`єр наголосила, що планується встановити вартість квадратних метрів за рахунок мінімізації прибутку будівельних компаній і зниження цін на будівельні матеріали. «Ціна квадратного метра має бути чітко прорахована, вона повинна бути мінімізована, але мінімізована до розумних меж і не тільки за рахунок скорочення прибутку, а й за рахунок ціни собівартості тих будівельних матеріалів, які використовуються», - уточнила вона.
Голова уряду також повідомив, що пріоритетним напрямом у кредитуванні будівельної галузі стане забезпечення громадян кредитами на придбання житла.
«Кредити одержуватимуть покупці, і лише в крайніх, надзвичайних ситуаціях кредити зможуть одержувати будівельні організації, бо для нас важливо, щоб кредити поверталися, а це означає, що це повинні бути покупці тих недобудованих об`єктів, у тому числі й квартир», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши, що всі ресурси спрямовуватимуть на завершення будівництва початих об`єктів, а не на реалізацію нових будівельних проектів.