Тимошенко дала завдання Пинзенику

Міністерство фінансів України найближчим часом має розробити єдиний для всіх регіонів порядок придбання житла за бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на першому засіданні Антикризової ради з питань стабілізації будівельної галузі.

«Міністерство фінансів має розробити єдиний порядок придбання житла за кошти державного бюджету, який би кореспондувався з нашими рішеннями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що під час попередньої наради з питань подолання кризових явищ в будівельній галузі уряд доручив Міністерству регіональної політики і будівництва підготувати до наступної сесії Верховної Ради всі необхідні законодавчі акти, які необхідно терміново ухвалити для підтримки будівельної галузі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, основна підтримка буде спрямована на завершення об`єктів, ступінь готовності яких становить не менш як 70%. При цьому прем`єр наголосила, що планується встановити вартість квадратних метрів за рахунок мінімізації прибутку будівельних компаній і зниження цін на будівельні матеріали. «Ціна квадратного метра має бути чітко прорахована, вона повинна бути мінімізована, але мінімізована до розумних меж і не тільки за рахунок скорочення прибутку, а й за рахунок ціни собівартості тих будівельних матеріалів, які використовуються», - уточнила вона.

Голова уряду також повідомив, що пріоритетним напрямом у кредитуванні будівельної галузі стане забезпечення громадян кредитами на придбання житла.

«Кредити одержуватимуть покупці, і лише в крайніх, надзвичайних ситуаціях кредити зможуть одержувати будівельні організації, бо для нас важливо, щоб кредити поверталися, а це означає, що це повинні бути покупці тих недобудованих об`єктів, у тому числі й квартир», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши, що всі ресурси спрямовуватимуть на завершення будівництва початих об`єктів, а не на реалізацію нових будівельних проектів.