Мінфін обіцяє бюджетникам і військовим усю зарплату за січень

Заробітна плата працівникам бюджетних установ, державних органів влади та військовослужбовцям за січень буде виплачена у повному обсязі.

Про це заявив у суботу під час брифінгу заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

Він зазначив, що за дорученням прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на виплату зарплат працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з державного бюджету, було додатково виділено 360 млн. грн., ще 230 млн. грн. - на заробітну плату державним службовцям.

Крім того, керівник уряду доручила змінити порядок перерахування дотації вирівнювання, завдяки чому місцеві бюджети вже у січні отримали 1,5 млрд. грн. для здійснення соціальних виплат.

Також були стовідсотково виділені кошти для виплати заробітної плати військовослужбовцям.

«Це дало можливість повністю забезпечити виплати зарплат працівникам бюджетної сфери у другій половині січня», - підкреслив В.МАТВІЙЧУК.