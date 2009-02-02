У ГПУ перевіряють версію про те, що судді Зварича вже немає в живих

Генеральна прокурора України перевіряє версію про знищення колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМИН в інтерв`ю газеті «Сегодня» в номері від 2 лютого 2009 року.

«Висунута версія, що його вже немає на білому світі. Хтось міг вирішити, що краще пожертвувати одним, що вже засвітився, ніж бачити на лаві підсудних усю компанію. Отож ця версія теж перевіряється», - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, в Львівському адмінсуді, крім І.ЗВАРИЧА, більше 10 суддів також є фігурантами кримінальної справи про хабарництво.

«Їх поки що з посад не усунуто, адже основна персона в розшуку. Він, ЗВАРИЧ, виступав у цьому суді щось на кшталт диспетчера фінансових потоків, одержував від клієнтів гроші, розподіляв їх, ставив завдання щодо судових рішень», - повідомив Р.КУЗЬМІН, пояснивши, що для притягнення до відповідальності спільників Генпрокуратурі потрібні свідчення основного фігуранта, котрий, за його словами, «зник».

За інформацією заступника генпрокурора, І.ЗВАРИЧ оскаржив рішення Верховної Ради про дачу згоди на його арешт і звільнення в тому самому суді, який очолював. Зараз Генпрокуратура вимагає, щоб І.ЗВАРИЧ особисто брав участь у розгляді цієї скарги. «Суд може визнати таку участь обов`язковою. І тоді ми його заарештуємо, щойно він візьме участь у процесі», - додав Р.КУЗЬМІН.

Довідка УНІАН. 2 грудня 2008 року стосовно голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня ЗМІ повідомили, що Управління Служби безпеки України в Львівській області оголосило в розшук І.ЗВАРИЧА, котрий зник з приватної клініки, де перебував на лікуванні.

17 січня 2009 р. міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що Міністерство внутрішніх справ України має певну інформацію, що І.ЗВАРИЧ може перебувати в Києві.