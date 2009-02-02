За рівнем девальвації гривня - на другому місці в світі
13:36, 02 лютого 2009Суспільство
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Російський рубль - на п`ятому
За ступенем девальвації гривня - на другому місці в світі. Про це повідомило видання «Ведомости». У порівнянні з максимальними значеннями 2008 року найсильніше девальвували на сьогодні національні валюти:
- ісландська крона - на 45,9%;
- українська гривня - на 42,0%;
- польський злотий - на 41,3%;
- австралійський долар - на 34,6%;
- російський рубль - на 34,5%.
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