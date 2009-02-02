За рівнем девальвації гривня - на другому місці в світі

За ступенем девальвації гривня - на другому місці в світі. Про це повідомило видання «Ведомости». У порівнянні з максимальними значеннями 2008 року найсильніше девальвували на сьогодні національні валюти:

- ісландська крона - на 45,9%;

- українська гривня - на 42,0%;

- польський злотий - на 41,3%;

- австралійський долар - на 34,6%;

- російський рубль - на 34,5%.