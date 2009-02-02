За рівнем девальвації гривня - на другому місці в світі

13:36, 02 лютого 2009
Суспільство
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Російський рубль - на п`ятому

За ступенем девальвації гривня - на другому місці в світі. Про це повідомило видання «Ведомости». 

У порівнянні з максимальними значеннями 2008 року найсильніше девальвували на сьогодні національні валюти:

- ісландська крона  - на 45,9%;

- українська гривня  - на 42,0%;

- польський злотий  - на 41,3%;

- австралійський долар  - на 34,6%;

- російський рубль  - на 34,5%.

 

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