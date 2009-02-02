У Луцьку відзначили річницю визволення від фашистів

У Луцьку сьогодні відзначили 65-ту річницю з дня визволення міста від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди на Меморіалі Слави відбувся мітинг-реквієм, у якому взяли участь представники міської та обласної влади, духовенства, громадськості міста, ветерани. Присутні вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання та покладанням квітів до Вічного вогню.

Сьогодні ж корзини з квітами поклали й до пам`ятників визволителям у мікрорайонах Теремно та Вересневе.

Виступаючи на мітингу, міський голова Луцька Богдан ШИБА закликав жителів міста не забувати про тих, “хто поліг у боях, виборюючи нашу свободу”.

Після мітингу-реквієму священики відслужили панахиду.

Також сьогодні у народному домі “Просвіта” з нагоди визволення Луцька відбудеться святковий концерт.