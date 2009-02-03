Ув'язнені ховають мобільники “в найнесподіваніших місцях”

У 102 британських в`язницях будуть встановлені спеціальні скануючі крісла, здатні визначити, чи не проносить ув`язнений до в`язниці щось незаконне всередині свого тіла. Про це пише The Daily Telegraph.

Пристрій Body Orifice Security Scanner (BOSS) вартістю в 6500 фунтів стерлінгів є надчутливим металодетектором. У пересувних крісел є три датчики, кожний з яких спрацьовує на будь-який металевий предмет більше шпильки. Саме сканування забирає кілька секунд.

В першу чергу тюремники сподіваються виявити за допомогою скануючого крісла мобільники, які ув`язнені часто ховають, за висловом видання, “в найнесподіваніших місцях”. Уже введені до ладу два крісла дозволили за кілька місяців виявити 21 мобільний телефон.

Вилучення мобільників дає змогу присікти контакт з наркокур`єрами і керування злочинною діяльністю зсередини в`язниці. Крім того, як вважають співробітники в`язниць, BOSS може застосовуватися для виявлення зброї і наркотиків.

Лента.ру