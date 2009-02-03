Міліція, пожежна охорона і швидка допомога перейшли на нові номери

З 3 до 18 лютого відбудеться перехід на новий формат набору номерів екстрених, інформаційно-довідкових і служб замовлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ “Укртелеком”, після переходу на нову систему нумерації скорочені номери екстрених служб 0Х буде замінено на 10Х: пожежна охорона – 01 на 101; міліція – 02 на 102; державна швидка медична допомога – 03 на 103; аварійна служба газової мережі – 04 на 104.

Перехід на нову нумерацію здійснюватимуть філії «Укртелекому», починаючи з 3 лютого, і закінчать до 18 лютого в усіх населених пунктах країни.

У містах, де існують відповідні технічні можливості комутаційного устаткування, протягом місяця діятиме два формати набору (старий – 0Х і новий 10Х). У всіх інших населених пунктах формат номера буде змінено в певний день здійснення переходу.

За даними "Укртелекому", для інформування населення буде задіяно всі наявні автовідповідачі. Термін роботи автовідповідачів визначатимуть, виходячи з кількості дзвінків, який надходитиме на старий формат набору.

Повну інформацію про всі нові формати набору можна отримати за телефоном довідково-інформаційної служби 09 до здійснення переходу або за телефоном 109 після його завершення.

Також з формату 0ХХ на формат 1ХХ буде замінено номери інформаційно-довідкових послуг телефонних мереж загального користування ВАТ «Укртелеком»:

Інформаційно-довідкова послуга АМТС (МТС) – 070 на 170; Приймання замовлень на розмови з населеними пунктами України – 071 на 171; Довідкова послуга замовлень розмов з населеними пунктами України – 072 на 172; Довідкова послуга замовлень міжнародних розмов – 073 на 173; Приймання замовлень на розмови з готелю – 074 на 174; Приймання замовлень на міжнародні розмови – 079 на 179; Довідкова послуга з надання номерів – 09 на 109; Централізована служба бюро ремонту телефонів – 08(008) на 1508.

Водночас, за даними "Укртелекому", в Україні запровадять нові єдині скорочені номери для служб: довідки про скорочені номери – 120; служби точного часу – 121; прогнозу погоди – 122.

Довідка УНІАН. Перехід на нову систему нумерації відбувається згідно з наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 23.11.2006 року №1105 «Про затвердження Національного плану нумерації України» зі змінами, внесеними наказами Мінтрансзв’язку від 13.02.2008 року №168 і від 24.09.2008 року №1178, а також від 29.09.2008 року №1200 «Про затвердження плану переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України» і з метою забезпечення реалізації 1-го етапу переходу на Національний план нумерації України – вивільнення цифри «0» як першої цифри номерів служб екстреного виклику, замовних і довідково-інформаційних послуг.