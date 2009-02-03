Чи має "Укрзалізниця" прибутки, чи ні - це залежить як рахувати

Збитковість чи прибутковість роботи «Укрзалізниці» в 2007 році є питанням двох бухгалтерських обліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Дніпропетровську перший заступник міністра транспорту і зв`язку України Василь ШЕВЧЕНКО, коментуючи кардинально протилежні висновки міжнародного аудиту «Укрзалізниці», проведеного компанією "Делойт", і задекларовані показники самого відомства.

«Україні, очевидно, слід швидше переходити на іншу облікову систему.

"Делойт" проводить облік за світовими стандартами, облік «Укрзалізниці» проводився в інший спосіб», - зазначив В.ШЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ наполягає на проведенні міжнародного аудиту підприємств галузі. Міністр висловив занепокоєння ситуацією в "Укрзалізниці", коли підприємство за підсумками 2007 року задекларувало прибуток у розмірі 707,6 млн. грн., а міжнародний аудит, проведений компанією "Делойт" за 2007 рік, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, виявив 3,5 млрд. грн. збитків.