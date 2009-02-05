Значне падіння курсу євро
08:58, 05 лютого 2009Суспільство
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Негативно позначилася девальвація тенге
Значне падіння курсу євро по відношенню до долара США відбулося минулої доби на світових валютних ринках
За один євро давали трохи більше одного долара і 28 центів. Таким чином, за середу єдина європейська валюта втратила майже півтора відсотки своєї вартості в порівнянні з доларом США.
Новий тренд спровокований побоюваннями щодо значного погіршення економічного стану східноєвропейських економік. Негативний вплив на євро мала і девальвація в середу національної валюти Казахстану, тенге.
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