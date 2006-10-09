Податківці ”накрили” потужний конвертаційний центр

У Житомирі працівники податкової міліції ліквідували незаконну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за допомогою якої у тіньовий сектор економіки потрапляли десятки мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні податкової міліції ДПА України, ряд фінансових афер податківці виявили, розслідуючи кримінальну справу стосовно керівників однієї з житомирських фірм, які протягом останніх двох років зуміли приховати від сплати до бюджету близько 10 млн. грн.

Під час перевірки виявилося, що бізнесмени користувалися послугами потужного конвертаційного центру, що діяв у місті. Організували його два місцевих жителя з метою надання послуг з незаконної конвертації грошових коштів у готівку підприємствам та організаціям області.

Для цього вони на підставних осіб зареєстрували цілу мережу фіктивних підприємств, через рахунки яких спрямовувалися фінансові потоки. Від імені цих фірм у подальшому оформлювалися фальсифіковані пакети документів на безтоварні операції. За свої послуги махінатори брали 5% від суми, що переводилася у готівку. Загальний обсяг протизаконних операцій, здійснених тіньовиками, становить понад 70 млн. грн..

Під час обшуку у приміщеннях конвертаційного центру оперативники податкової вилучили десятки штампів, печаток і бланків фіктивних фірм, чекові книжки та первинну фінансово-бухгалтерську документацію, а також інші докази злочинної діяльності. Організаторів нелегального бізнесу затримано.