Світові ціни на нафту значно підвищилися

До 41,17-46,46 доларів за барель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 5 лютого на провідних нафтових біржах значно підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,46 (+2,31) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,17 (+0,85) дол./бар.

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