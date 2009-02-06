Долар в обмінниках дорожчає

Середній курс купівлі долара США в комерційних банках України сьогодні збільшився на 0,4%, порівняно з 5 лютого, і становив 8,22 грн., продажу – на 0,5% – до 8,41 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комбанках України сьогодні зменшився на 0,2%, порівняно з 5 лютого, і становив 10,47 грн., продажу – збільшився на 0,2% – до 11,01 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні зменшився на 0,02%, порівняно з 5 лютого, і сьогодні становив 0,2033 грн., курс продажу підвищився на 0,15% – до 0,25 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комбанках Києва сьогодні збільшився на 0,2%, порівняно з 5 лютого, і становив 8,25 грн., продажу – на 0,1% - до 8,39 грн.

Євро в столиці купують у середньому по 10,57 грн. (на 0,1% дешевше, ніж 5 лютого), продають по 11,03 грн.

Комбанки столиці пропонують купити російські рублі в середньому по 0,2066 грн. (на 0,6% дорожче, ніж 5 лютого), продають по 0,2463 грн. (на 1,3% дешевше).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

банк «Фінансова ініціатива»: долар США – 8,2951/8,40 грн., євро – 10,72/10,90 грн., рубль – 0,215/0,2340 грн.;

«VAB Банк»: долар США – 8,28/8,40 грн., євро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,23 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,10/8,40 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.

Офіційний курс гривні щодо долара США на сьогодні не змінився і становить 7,70 грн. Офіційний курс гривні до євро на сьогодні становив 9,87833 грн., до російського рубля – 0,21381 грн.