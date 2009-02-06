У справі про вибух в житловому будинку в Євпаторії вже 19 томів

Прокуратура Криму зібрала матеріалів на 19 томів по кримінальній справі щодо вибуху в житловому п`ятиповерховому будинку в Євпаторії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

Слідством висунуто та відпрацьовується декілька версій трагедії. При цьому версія про вчинення вибуху сторонніми особами на сьогодні не знаходить підтвердження сукупністю зібраних доказав, зазначають у прокуратурі.

«На сьогодні слідство у справі триває, вживається весь комплекс передбачених законодавством заходів, направлених на встановлення всіх обставин трагедії. Загалом усі матеріали кримінальної справи вже склали 19 томів», - йдеться у повідомленні.

Як свідки допитано понад 500 осіб. «Це працівники підрозділів МНС, РЕМ, управління газового господарства, відділу комунального господарства, які прибули на місце відразу після трагедії, жителі постраждалого будинку та їх родичі, мешканці сусідніх будинків, працівники комунального підприємства «Житловик-1» і Євпаторійського міськвиконкому», - повідомляє прокуратура Криму.

Призначено 43 експертизи, проведення яких доручено експертам, коло яких визначено ст.7 і 9 Закону України «Про судову експертизу». «Триває проведення експертиз: вибухових речовин, комплексних судово-технічної та хімічної, трасологічної, будівельної, вибухотехнічної, експертизи причин і наслідків порушень техніки безпеки життєдіяльності та охорони здоров`я, судово-медичних», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, перевіряються висновки професора Володимира ЗАХМАТОВА, складені у рамках роботи тимчасової комісії Євпаторійської міської ради (УНІАН: професор, доктор технічних наук у сфері фізики горіння й вибуху, технології вибухових речовин і боєприпасів В.ЗАХМАТОВ вважає, що причиною вибуху в будинку в Євпаторії була бризантна вибухова речовина).

Прокуратура Криму також повідомляє, що «перевірка заяв про чинення тиску на обвинувачених не встановила подібних фактов».

Одночасно прокуратура перевіряє заяви офіційного захисника одного з обвинувачених щодо перешкоджання сторонніми особами його законній діяльності.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п’ятиповерховому 6-під`їзному будинку №67 по вулиці Некрасова у Євпаторії стався увечері 24 грудня 2008 року. Зруйновані перший і другий під`їзди, постраждав третій під`їзд будинку. В результаті трагедії загинули 27 осіб. Вдалося врятувати 21 людину.

Прокуратурою Криму за фактом обвалення будинку в Євпаторії порушено дві кримінальні справи, які об`єднано в одне провадження. Затримано, а згодом заарештовано судом троє обвинувачених: директора комунального підприємства «Житловик-1», майстра технічної дільниці і газоелектрозварника. У підвальному приміщенні будинку була слюсарна майстерня підприємства «Житловик-1», де було знайдено балони.