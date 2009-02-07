Завтра Києву обіцяють до 7° тепла

8 лютого на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень пройде невеликий, у південній частині помірний дощ. Часом туман. Вночі на дорогах північно-східної частини та в районі Карпат подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 8 лютого 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні Криму до 8° тепла, в Карпатах 0-4° морозу; вдень 3-8° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 9-13°.

На Київщині завтра буде хмарно, вночі без істотних опадів, вдень очікується невеликий дощ. Часом туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 3-8°. По м. Києву температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.