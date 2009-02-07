Комуністи хочуть націоналізувати Херсонський машзавод

Фракція КПУ у Верховній Раді України підготувала проект постанови про націоналізацію ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час мітингу солідарності, організованого профспілкою ХМЗ, повідомив народний депутат України (фракція КПУ) Андрій НАЙДЬОНОВ.

«Ми підготували проект постанови націоналізації комбайнового заводу (ХМЗ – УНІАН), і лише після його розгляду варто розглядати зміни до бюджету, що стосуються фінансування підтримки сільгоспмашинобудування. Ми вважаємо, що на підприємство має надійти держзамовлення», - сказав А.НАЙДЬОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Херсоні робочі низки підприємств провели мітинг солідарності. В акції брали участь робочі ХМЗ, ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат», ДП «Херсонський морський торговий порт» і представники Херсонського нафтопереробного заводу.

На мітингу було прийнято резолюцію, в якій вкотре робітники наполягали на націоналізації ХМЗ, держзамовленні на виробництво і повному погашенні боргів із заробітної плати.

3-го лютого робітники ХМЗ узяли штурмом офіс підприємства, вимагаючи виплатити заборгованість із заробітної плати і передати завод у держвласність.

Херсонська облдержадміністрація також запропонувала власникові ХМЗ передати підприємство в держвласність. У Херсонській ОДА вважають, що керівництво ХМЗ не здатне оцінити ситуацію і не бажає шукати шляхів виходу підприємства з кризи.

Довідка УНІАН. ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» входить до структури ТОВ «НВП «БелоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів «Славутич».