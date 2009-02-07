У Донецькій області третина призовників потребує додаткового медобстеження

У Донецькій області з числа юнаків, які прибули на приписну комісію у військкомати, 64% були визнані придатними для військової служби.

Як повідомили в регіональному медіа-центрі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, станом на 6 лютого під час проведення приписної кампанії 2009 року у військкоматах Донецької області - найбільшою в Україні за кількістю військовозобов`язаних – вже пройшли приписну комісію половина всіх допризовників 1992 року народження, які проживають на території регіону. Всього допризовників цього віку в області проживає близько 23 тис. чоловік.

На даний час у 29 райвійськкоматах (РВК) області своєчасно з`явилися 11 тис. 300 допризовників, з них 64% - були визнані повністю придатними для військової служби, близько 30% - відправлені на додаткове медобстеження.

Зі всіх допризовників, які прибули до військоматів, 4% з тих чи інших причин, в основному, через стан здоров`я, до військової служби вже не залучатимуться.

На жаль, 2% допризовників проявили безвідповідальність і не прибули своєчасно в РВК, зазначили в медіа-центрі. Згідно із законам України, їхніми справами зараз займаються правоохоронні органи, які на час приписної і призовної кампаній закріплені за РВК.

«Робота дійсно проведена велика. Приємно, що всі мої підлеглі поставилися до цієї справи з відповідальністю і до 31 березня 2009 року - часу завершення приписної кампанії - ми повинні впоратися», – зазначив військовий комісар Донецького ОВК полковник Ігор ДАЦЮК.