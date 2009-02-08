Завтра очікується плюсова температура і дощі

Завтра, 9 лютого, на території України очікується плюсова температура і дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних областях йтиме дощ і можливий мокрий сніг (вночі в Карпатах сильні опади), подекуди налипання мокрого снігу. Температура впродовж доби становитиме 1-6° тепла (в Карпатах близько 0°).

На решті території дощі, вночі та вранці у південній частині, а вдень і у східній половині сильні дощі, місцями грози. Температура вночі 2-7°, на півдні до 9° тепла; вдень 4-9° тепла, у південні частині та окремих районах центральних областей 8-13°.

Вітер південний з переходом на північно-західний (у південній частині на східний), 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, у південній частині до 25 м/с.

У Києві та області утримається хмарна погода, дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий.

Температура у Києві протягом доби 4-6° тепла, в області вночі 2-7°, вдень 4-9° тепла.