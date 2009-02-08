Вигрібні ями XIX сторіччя забруднюють питну воду в Херсоні

Вигрібні ями кінця XIX сторіччя можуть бути одним із потенційних джерел забруднення питної води в Херсоні. Такого висновку дійшла робоча група, створена за розпорядженням голови міської ради Володимира САЛЬДО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради Херсона, робоча група вивчає можливі джерела забруднення питної води.

В результаті перевірки виявилося, що воду забруднюють нафтопродукти і нітрати, які просочуються через грунт в результаті промислової і транспортної діяльності. Також джерелом забруднення виступають вигрібні ями кінця XIX сторіччя, що з`явилися в місті до будівництва центральної каналізації. Крім того, на якість води впливають приватні домогосподарства на узбережжі Дніпра в межі міста, оскільки від них не захищені водоносні горизонти.

Згідно повідомлення, робоча група після дослідження шукатиме шляху виходу з цієї ситуації.