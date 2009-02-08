Самогон продавався через магазин

У Вінницькій області міліція виявила випадки реалізації самогону в магазинах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Зокрема, дільничними інспекторами міліції м. Немирів у приватному магазині виявлено факт реалізації самогону продавцем. Під час огляду приміщення магазину правоохоронцями виявлено та вилучено 16,5 літрів самогону та 100 літрів браги.

Начальник сектору дільничних інспекторів міліції Немирівського райвідділу УМВС майор міліції Валентин ВЕЛИКИЙ зазначив, що самогон виготовлявся у власника продуктового магазину вдома.

Крім того, у цьому ж містечку в іншому продуктовому магазині так само власник торгував самогоном, виготовленим у себе вдома. Під час огляду приміщення міліціонери виявили 10 літрів самогону.

Постійними покупцями самогону в даних закладах були місцеві мешканці, яки мали змогу купити 0,5 літра за 7 грн.

За даними фактами вирішується питання про порушення кримінальних справ за ст. 203 Кримінального кодексу України (зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом).