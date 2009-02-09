Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі долара США в комерційних банках України сьогодні збільшився на 0,1% порівняно з курсом на 6 лютого і становив 8,23 грн., продажу – зменшився на 0,2% – до 8,381 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комбанках України сьогодні збільшився на 0,4% порівняно з 6 лютого і становив 10,53 грн., продажу – збільшився на 0,1% – до 11,00 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні зменшився на 0,5% порівняно з 6 лютого і сьогодні становив 0,2028 грн., курс продажу підвищився на 0,5% – до 0,25 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комбанках Києва сьогодні збільшився на 0,4% порівняно з 6 лютого і становив 8,27 грн., продажу – збільшився на 0,1% – до 8,40 грн.

Євро в столиці купують у середньому по 10,62 грн. (на 0,5% дорожче, аніж 6 лютого), продають – по 11,04 грн. (на 0,5% дорожче).

Комбанки столиці пропонують купити російські рублі в середньому по 0,2038 грн. (на 1,3% дешевше, ніж 6 лютого), продають – по 0,2517 грн. (на 2,2% дорожче).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«Діамантбанк»: долар США – 8,27/8,40 грн., євро – 10,65/11,10 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«ПроКредит Банк»: долар США – 8,25/8,48 грн., євро – 10,55/11,00 грн., рубль – 0,205/0,245 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 8,30/8,40 грн., євро – 10,65/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні не змінився і становить 7,70 грн. Офіційний курс гривні до євро на сьогодні становив 9,85292 грн., до російського рубля – 0,21166 грн.