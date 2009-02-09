Українці за січень забрали з банків $623,3 мільйони

Валові міжнародні резерви Національного банку України (НБУ) в січні зменшилися на 8,3%, або на 2 млрд. 722,86 млн. дол. США - до 28 млрд. 820,43 млн. дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в середу на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за січень становив 10 млрд. 996,8 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило мінус 1 млрд. 611,2 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками січня становив 2 млрд. 109,8 млн. дол., в т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, - 767,5 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, - 1 млрд. 342,3 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) зменшилися за минулий місяць на 623,3 млн. дол., і на 30 січня 2009 року становили 13 млрд. 044,6 млн. дол.

У жовтні приріст РЕОК (реального ефективного обмінного курсу) гривні відносно грудня 2007 року становив 18,4%, що було обумовлено, переважно, прискоренням інфляції в Україні, рівень якої на 11,1 п.п. перевищував її зважений показник по країнах - основних торгових партнерах. У той же час внесок курсової складової в збільшення РЕОК гривні становив 7,3% унаслідок зміцнення впродовж серпня-жовтня 2008 року долара США відносно ряду вільно конвертованих валют, включаючи євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк тощо.

У Нацбанку зазначають, що у 2008 році РЕОК гривні знизився відносно грудня 2007 року на 14,8%. Зміни, які відбулися в його динаміці впродовж останніх двох місяців минулого року, були викликані переважно номінальною девальвацією гривні відносно валют країн - основних торгових партнерів України. Так, у листопаді-грудні номінальний ефективний обмінний курс (НЕОК) гривні знизився на 32%.

У цілому в 2008 році НЕОК гривні зменшився на 25,2%, що сприяло відповідному зниженню РЕОК гривні. Проте перевищення вітчизняною інфляцією її рівнів у країнах - основних торгових партнерах України на 10,4 п.п. привело до більш помірного зменшення РЕОК.