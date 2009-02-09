У Харкові отруїли 70 курсантів

За попередніми даними, 70 курсантів Харківського гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету «ХПІ» отруїлися м’ясними котлетами, які зіпсувалися через відключення холодильного обладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України Валерій БАРКЕВИЧ сьогодні на брифінгу.

За його словами, 29-30 січня харківський військовий навчальний заклад було відключено від енергопостачання через заборгованість. У зв’язку з цим у курсантській їдальні не працювало обладнання, зокрема, холодильники, в яких зберігалися продукти харчування.

В.БАРКЕВИЧ зауважив, що, незважаючи на цю обставину, співробітники комерційної цивільної структури, що організовує харчування військовослужбовців, не вжили належних заходів і, за попередніми висновками, подали курсантам котлети із м’яса, що зіпсувалося.

«Фірма повинна була передбачити наслідки аварійної ситуації, наприклад, перейти на сухі пайки», - пояснив В.БАРКЕВИЧ.

Він підкреслив, що у Міноборони вживатимуть суворих заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних в отруєнні курсантів. Це можуть бути штрафні санкції, відмова від подальшої співпраці з комерційною структурою.

«Відповідальні однозначно повинні бути покарані. Це ті, хто стежить за дотриманням технологій приготування їжі та дотриманням санітарно-гігієнічних умов у їдальні», - сказав В.БАРКЕВИЧ.

Водночас він висловив претензії до енергопостачальної компанії. За словами головного санітарного лікаря Міноборони, відповідальні за знеструмлення вишів повинні думати про наслідки.

За словами В.БАРКЕВИЧА, на даний момент стан здоров’я 70 госпіталізованих військовослужбовців є задовільним, перебіг хвороби є легким, і впродовж декількох днів усі курсанти будуть виписані з госпіталю.

Як передає кореспондент УНІАН, у вихідні дні (7-8лютого) 70 курсантів Харківського гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету «ХПІ» було госпіталізовано до Військового медичного клінічного центру Північного регіону з попереднім діагнозом – гостре кишкове інфекційне захворювання.

Наприкінці січня ц.р. У Харкові через борги за електроенергію було знеструмлено 4 військових об’єкта.