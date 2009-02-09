«Укравтодор» повністю закрив питання щодо кредиту банку Morgan Stanley у розмірі 465 млн. дол. Про це в інтерв`ю агентству УНІАН повідомив голова Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Вадим ГУРЖОС.

За його словами, сьогодні, 9 лютого, як і планувалося, питання було закрите. «На сьогодні питання закрите повністю, і ми «потиснули один одному руки»», - сказав він.

За рахунок чого погашено кредит Morgan Stanley, він не уточнив, спростувавши при цьому повідомлення деяких ЗМІ, що другу частину кредиту також перекредитував банк Credit Suisse. (Нагадаємо, раніше Morgan Stanley переуступив частину кредиту банку Credit Suisse –УНИАН.)

В.ГУРЖОС також зазначив, що «кредитний договір, підписаний в 2007 р. (з Morgan Stanley – УНІАН) мав серйозні вади». Він зазначив, що половину кредиту - 465 млн. дол. - Morgan Stanley ще в 2007 р. перепродав банку Credit Suisse, проте офіційно повідомив «Укравтодор» про це тільки наприкінці 2008 р. «Неофіційно про це було відомо, але в наших книгах кредитором був позначений лише Morgan Stanley», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого В.ГУРЖОС повідомив, що уряд вирішив питання щодо обслуговування всіх зовнішніх боргів “Укравтодору”.

Він сказав, що впродовж найближчих трьох днів “Україна повністю закриє всі питання, пов`язані з достроковим погашенням”. В.ГУРЖОС зазначив, що вирішенням цього питання займатиметься керівництво Мінфіну і “Укравтодору”.

За словами голови “Укравтодору”, “всі зобов`язання обслуговуватимуться достроково і вже частково обслужені – виплати частково вже проведено і до кінця тижня ми плануємо закрити всі ці питання”. “Йдеться про повну виплату з відповідним дисконтом на абсолютно вигідних умовах для України... Умови, можна сказати, унікальні, які лише можна було б придумати Україні у зв`язку з поточною ситуацією (фінансова криза – УНІАН)”, - додав він.

Нагадаємо, в 2007 р. "Укравтодор" узяв кредит у розмірі 930 млн. дол. у банку Morgan Stanley. У 2008 році банк зажадав дострокового повернення 465 млн. дол. кредиту, оскільки в договорі була прописана така можливість. Зокрема, цей банк міг вимагати дострокового повернення у разі зниження міжнародних кредитних рейтингів України на два ступеня, що й відбулося. Що стосується решти частини кредиту – 465 млн. дол. – було підписано новий договір з Credit Suisse, в якому дещо зросла процентна ставка.

Повне інтерв`ю з В.ГУРЖОСОМ на сайті "УНІАН-Економіка"