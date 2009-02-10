Президент візьме участь у засіданні РНБО

10 лютого, о 14.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, до порядку денного засідання внесено такі питання про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України та щодо необхідності внесення змін до державного бюджету на 2009 рік.

На засідання запрошені усі члени Ради національної безпеки і оборони, керівництво апарату РНБО та керівництво національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

За підсумками засідання у прес-центрі Секретаріату Президента України відбудеться брифінг для представників засобів масової інформації.