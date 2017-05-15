У Мінфіні заявили про стеження за їх офісом невідомими

Співробітники Міністерства фінансів України виявили підозрілий фургон, який регулярно з'являвся біля запасного входу в будівлю міністерства на Подолі в Києві.

Як повідомила прес-служба Мінфіну, співробітники повідомили правоохоронців, які за результатами перевірки встановили, що фургон є клоном, а номерні знаки на ньому фальшиві.

Читайте такожМінфін почав роботу над законопроектом про податок на виведений капітал

Мінфін зазначив, що в даний час обставини інциденту з'ясовує слідчо-оперативна група, викликана після чергової появи фургона, і пообіцяв повідомити більше інформації пізніше.

«Багато хто цікавиться роботою Мінфіну. Незважаючи на те, що ми працюємо прозоро і публікуємо всю інформацію, пов'язану з нашою діяльністю, деякі вважають, що цього недостатньо», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Мінфіні повідомляли про спробу зірвати запуск роботи реєстру відшкодування ПДВ.