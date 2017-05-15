У Донецькій області загинув 21-річний робітник шахти

У понеділок, 15 травня, у Донецькій області загинув співробітник підрозділу шахти "Центральна" ДП "Мирноградвуголь". Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

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Згідно з інформацією, 21-річний машиніст підземних установок виконував роботи підвищеної небезпеки, надані йому згідно з нарядом, під час яких отримав смертельне травмування.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

На данний момент на шахті працює слідчо-оперативна група. Тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі шахтаря.