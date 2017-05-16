У Новоград-Волинському розслідують факт безпідставної виплати майже мільйона гривень грошової допомоги

У Новоград-Волинському Житомирської області правоохоронні органи розслідують факт безпідставної виплати майже 1 млн грн грошової допомоги посадовцями департаменту праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, Новоград-Волинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості посадових осіб державної установи, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що посадовими особами департаменту праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради протягом 2014-2016 років, у порушення вимог чинного законодавства, яке регулює порядок виплати соціальної допомоги, на підставі недостовірних даних та документів, безпідставно виплачено грошову допомогу.

Зокрема, соціальну допомогу неправомірно виплачено 90 особам на загальну суму понад 0,91 млн грн.

На даний час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводять місцеві органи поліції.

За злочини такої категорії передбачено покарання позбавленням волі на строк від двох до п'яти років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.