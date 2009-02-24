США: необхідно створювати нові банки, а не рятувати старі

Відомий економіст і лауреат Нобелівської премії в галузі економіки професор Колумбійського університету Джозеф Стігліц вважає, що в США треба створювати нові банки, а не рятувати кризові гіганти, які виживають за рахунок бюджетних вливань.

За словами Стігліца, цю ідею підтримує і відомий фінансист та інвестор Джордж Сорос.

"Нині гостро стоїть питання, що робити з банками. Я вважаю, що за нинішньої ситуації треба думати про створення нових банків, а не про порятунок старих. Дискусія на цю тему тільки починається, але її, зокрема, підтримує Джордж Сорос", - сказав Стігліц в інтерв`ю РІА “Новости”.

На його думку, порятунок банківської системи США, враховуючи глибину фінансової кризи, не є ефективним заходом для швидкого оздоровлення економіки країни.

"Ті 700 мільярдів доларів, які уряд передбачає спрямувати на викуп знецінених банківських активів, краще влити в нові банки, ніж викинути в стару трубу. Я поділяю скептицизм щодо державної політики "гроші за сміття" (сash for trash)", - зазначив Стігліц.

На його думку, викуп знецінених активів, що почався минулого року, у системотворчих банках не виявив ефективності та позитивної динаміки в банківському секторі.

"Ми опинилися в такій ситуації, що треба шукати нові стратегічні підходи і йти вперед, а не назад, намагаючись залатати дірки в старій трубі", - вважає експерт.

Уолл-стріт падає протягом п`ятьох торгових сесій підряд на тлі чуток про можливу націоналізацію Bank of America і Citigroup. Стігліц не відкидає ідею можливої націоналізації ряду банків для того, щоб після виходу з депресії уряд міг знов передати їх до приватних рук.

"Ситуацію можна підтримати, націоналізувавши ряд банків в короткостроковій перспективі. Хоча форма власності не є принциповим питанням, проблема - в створенні нової фінансової системи. Те, що зараз робить уряд - це не порятунок банків, а порятунок банкірів і інвесторів", - наголошує економіст.

Стігліц закликає до введення регулювання банківської системи, проте попереджає, що невміле регулювання загрожує стримуванням інноваційних ідей.