У Житомирі Марина Порошенко взяла участь у святі "Останнього дзвоника"

Дружина президента України Петра Порошенка Марина Порошенко відвідує Житомирську область з робочим візитом, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Читайте такожЗМІ дізналися, які сайти заблокують в Україні після ВКонтакте та ЯндексаВранці Марина Порошенко взяла участь у святі «Останнього дзвоника» у загальноосвітній школі I-III ступенів № 28 в Житомирі.

На урочистості перша леді прибула у супроводі голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича, голови Житомирської обласної ради Володимира Ширми, міського голови Житомира Сергія Сухомлина.

Як прозвучало на урочистостях, Житомирська школа №28 є учасником проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта - рівень свідомості нації» і входить в мережу шкіл Житомирської області, де впроваджено інклюзивну форма навчання.

Марина Порошенко під час урочистостей, серед іншого, повідомила, що вказаний благодійний фонд ініціював прийнятий 23 травня українським парламентом закон про інклюзивну освіту, яким передбачено, що у кожному загальноосвітньому закладі зможуть навчатись діти з особливими потребами.

Також у школі перша леді оглянула приміщення, в якому вже почали створювати медіатеки – бібліотеки нового зразка для шкіл з інклюзивною освітою в області.

Інклюзія - об'єднана освітня система з наданням належної освіти всім учням. Інклюзивне навчання передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Нагадаємо, 23 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (№ 6437), внесений президентом України.

Законом визначено, що громадяни з особливими освітніми потребами, тобто особи, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі, мають право на освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі на безоплатну освіту в державних і комунальних навчальних закладах. При цьому це право забезпечується також дистанційно та індивідуально.

Також законом передбачено доступність для осіб з особливими освітніми потребами освітніх послуг, зокрема інклюзивного навчання, за місцем проживання.

Особам з особливими освітніми потребами забезпечується право на навчання за допомогою найбільш доступних для таких осіб мов, методів і способів спілкування, зокрема навчання жестовою мовою, шрифтом Брайля.

Передбачено забезпечення учнів з особливими освітніми потребами доставки до місць навчання шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на колісних кріслах.

Для здобуття загальної середньої освіти створюються вечірні (змінні) школи, інклюзивні та/або спеціальні класи, групи з очною, заочною, дистанційною формами навчання при загальноосвітніх школах.