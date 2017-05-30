Дружина Кличка влаштувала в центрі Києва концерт на даху магазина (фото)

Наталія Кличко, дружина мера Києва дала черговий концерт. Дивно, що захід відбувся в столиці України, так як Наталя тут дуже рідкісний гість. Своєю співочою кар'єрою дружина Віталія Кличка займається в основному в Німеччині, де живе з дітьми.

Захід відбувся на даху торгового центру "ЦУМ" на Хрещатику. Відзначимо, що "ЦУМ" належить підприємцеві Ринату Ахметову, пише "Страна.ua".

Центр нещодавно відкрився після масштабної реконструкції.

Перед відомими і не дуже гостями Наталя представила свою сольну програму Naked Soul. Нагадаємо, що взимку минулого року вона записала дебютний альбом "Оголена душа" і гастролювала з ним містами Німеччини. На багатьох німецьких сайтах продавалися квитки на її концерти по € 36 євро, а з доставкою - € 40.

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Подарунок у вигляді сольного виступу дружина градоначальника підготувала нібито спеціально до Дня Києва. Серед тих, хто прийшов послухати Наталію Єгорову (дівоче прізвище) був її Володимир Кличко, перед останнім боєм якого вона виконувала гімн України, близький друг і заступник Віталія Кличка - Ігор Ніконов з дружиною Інною, глава правління "Ощадбанку" і близький друг Арсенія Яценюка - Андрій Пишний з дружиною.

Цікаво, що кожному відвідувачу концерту був вручений в якості подарунка альбом дружини мера.

Наталія Кличко живе переважно в Гамбурзі (Німеччина), де ходять в школу двоє її дітей: дочка Ліза-Вікторія і син Максим. Старший Єгор-Даніель вже вчиться в США.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в нічному клубі Одеси скасували концерт Світлани Лободи.