Одеський активіст про скандал з Лободою: артисти, які гастролюють по Мордору, можуть не розраховувати на концерти

Своімі виступами в Росії українські виконавці, зокрема скандальна Світлана Лобода, підтверджують тези кремлівської пропаганди про "один народ".

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав одеський активіст Павло Паламарчук, прокоментувавши зрив концерту Лободи.

"Йде війна, більше десяти тисяч загиблих військовослужбовців і мирних жителів, десятки тисяч поранених і покалічених, сотня тисяч переселенців тільки в Одесу - тому не реагувати на таке не можна. Сонм українських артистів - від Ротару, Повалій до Лорак і Лободи - успішно гастролюють просторами Мордора - підтверджують всі тези путінської пропаганди про "одіннарот", - написав він.

За словами активіста, росіяни, які йдуть воювати в регулярні частини на Донбас, думають, що раз українські зірки співають в Росії, значить їм відкриті двері, значить "ми з українцями - одне ціле".

"Ніхто не питає, скільки з забитих в РФ грошей компанія Лободи віддає на благодійність - напевно, віддає, і багато. І тихо. Ніхто і ніколи не чув від співачки провладних промов, як від тієї ж Доліної .На московському концерті прозвучало -" я українська співачка, народилася в Києві, співаю в Москві". Але є речі, як ефір у Малахова, або премія РУ-тв - що переходять межу", - продовжив Паламарчук.

Він також розповів, що відбувалося на премії РУ-тв, яку вела Лобода.

"І гібридний полк "на кадрах, і "ветерани", і натовп українських артистів в номінаціях і на сцені, які створюють єдине, нехай вже не економічний, але культурний і мовний простір. Була пісня синів друга Путіна Юркісса і Володимира - про те, як непогано відпочивати в російському Криму. Була ціла номінація - "відео в Криму" - з тими ж геополітичними завданнями. Але головне - на премії народний артист України, Філіп Кіркоров - озвучив справжню полум'яну гібридну оду дружбу Росії та України, нарікаючи на поганих київських політиків. обгидили організацію "Євробачення". Лейтмотив премії і її не музичні завдання були настільки очевидні, що навіть ніяково ставало ", - зазначив активіст.

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Саме тому, підсумував Паламарчук, такі артисти не можуть розраховувати на відкриті концерти в Україні.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше продюсер співачки заявила, що концерт Лободи, який повинен був відбутися в Одесі в неділю, 28 травня, був скасований з міркувань безпеки глядачів і виконавиці: пікетники почали закидати глядачів палаючими петардами і димовими шашками. Після в поліцію надійшли повідомлення про мінування будівлі, де повинен був відбутися концерт.