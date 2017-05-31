У Харківській області за хабар у тисячу доларів затримали воєнкома

Військового комісара одного із районних військкоматів Харківської області правоохоронці затримали на хабарі у вівторок. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури сил АТО.

Встановлено, що чиновник вимагав і отримав від громадянина тисячу доларів хабара за сприяння в ухиленні від призову на строкову військову службу.

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"Здирника в погонах затримано в порядку ст. 208 КПК України, власне, під час передачі обумовленої суми неправомірної вигоди. Цей процес проходив під контролем правоохоронців. Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом мають намір повідомити йому про підозру, відсторонити від посади і подати до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області під час отримання хабара від учасника антитерористичної операції затриманий керівник райвійськкомату.